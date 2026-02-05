Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 15:13

Младенец стал свидетелем расправы над родителями

В Чикаго мужчину и женщину застрелили в автомобиле на глазах у младенца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Чикаго мужчину и женщину расстреляли на глазах у младенца, все они находились в автомобиле, передает WGN-TV Chicago. По предварительной информации, оба родителя не выжили. Женщину с множественными огнестрельными ранениями доставили в больницу в критическом состоянии, однако позже она умерла от полученных травм.

Очевидцу удалось запечатлеть на видео момент нападения: к автомобилю подбежали трое вооруженных мужчин и открыли огонь, после чего скрылись на машине. Подоспевшие к расстрелянному авто люди обнаружили на заднем сиденье младенца с леденцом в руке. По предварительным данным, ребенок не получил травм.

Офицеры обнаружили двух пострадавших — 26-летнюю женщину и 27-летнего мужчину. Как сообщили в полиции, они находились в автомобиле, когда неизвестный открыл по ним огонь. После этого машина врезалась в стоявший рядом фургон GMC. Водитель фургона от медицинской помощи на месте отказался, — говорится в публикации.

Ранее задержанный по подозрению в убийстве таксиста Алексей Ланчиков заявил, что смертельные ранения водителю нанес его подельник. Во время дачи показаний фигурант восстановил хронологию преступления и сообщил, что водителя убили из-за нежелания оплачивать его услуги.

