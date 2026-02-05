Подозреваемый в убийстве таксиста обвинил во всем умершего подельника Задержанный в Москве похититель переложил вину за убийство таксиста на сообщника

Задержанный по подозрению в убийстве таксиста в Москве Алексей Ланчиков заявил, что смертельные ранения водителю нанес его подельник, что следует из видео допроса, опубликованного СК РФ. По словам фигуранта, нападение произошло после того, как автомобиль свернул с трассы в сторону города.

В ходе показаний Ланчиков восстановил хронологию преступления, и сообщил, что водителя убили из-за нежелания оплачивать его услуги.

Из Сызрани до Москвы мы заплатили первоначально таксисту 40 тыс., чтобы он нас отвез. Когда мы свернули с трассы в город, соучастник три раза выстрелил через водительское кресло в водителя, — рассказал Ланчиков.

После расправы злоумышленники переместили тело погибшего на заднее сиденье и бросили транспортное средство на одной из стоянок. На данный момент фигуранту предъявлены обвинения в убийстве, совершенном организованной группой, и незаконном обороте оружия.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал кадры работы правоохранителей по делу о перестрелке на Рублевском шоссе. Силовики представили видео следственных действий на парковке в Москве, где нашли труп таксиста. Также на кадры попала работа сотрудников СК в Пензенской области. Среди них — осмотр автомобиля и придомовой территории.