Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе Опубликованы кадры работы следователей по делу о перестрелке на Рублевском шоссе

Следственный комитет РФ опубликовал кадры работы правоохранителей по делу о перестрелке на Рублевском шоссе. Силовики представили видео следственных действий на парковке в Москве, где нашли труп таксиста.

Также на кадры попала работа сотрудников СК в Пензенской области. Среди них — осмотр автомобиля и придомовой территории.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что на Рублевском шоссе в Москве провели задержание двоих мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области. Во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб в перестрелке.

Также сообщалось, что подозреваемые могли убить таксиста из-за нежелания платить ему деньги. По данным следствия, они приехали из Самарской области в Москву за 85 тыс. рублей. После прибытия в Москву злоумышленники отказались рассчитываться за оказанную услугу и расправились с водителем. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 4 февраля на парковке в районе улицы Большая Филевская. Возбуждены уголовные дела об убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ст. 222 УК РФ).