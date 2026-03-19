Российские дроноводы уничтожили три базы ВСУ и склад с БПЛА под Харьковом

Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» нанесли точные удары по трем пунктам временной дислокации украинских военных в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Метель. По его словам, позиции противника были обнаружены случайно. Украинские военные выдали себя, когда возвращались с огневых позиций на отдых.

Мы выявили это случайно, когда боевики после выполнения боевых задач возвращались отдыхать с огневых позиций. Взяли этот район на доразведку и, выбрав подходящий момент, когда в зданиях находилось больше народу, сразу нанесли огневые удары, уничтожив сразу три пункта размещения противника, — рассказал собеседник агентства.

В результате удара, по данным разведки, был ликвидирован взвод солдат ВСУ. Кроме того, уничтожен склад с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.