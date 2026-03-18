Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты Минобороны России сообщило об ударах по объектам инфраструктуры ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Всего, по данным оборонного ведомства, поражение было нанесено в 145 районах. Для выполнения боевых задач привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия всех группировок войск Вооруженных сил РФ. В министерстве добавили, что все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике. По данным военного ведомства, задачу успешно выполнили подразделения Западной группировки войск.

До этого в ведомстве заявили, что ВС РФ освободили село Каленики в ДНР. По данным Минобороны, в операции были задействованы подразделения, входящие в состав Южной группировки войск.