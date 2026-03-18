18 марта 2026 в 12:20

Российские войска освободили Александровку в ДНР

Российские войска освободили Александровку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО
Российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, успешную задачу выполнили подразделения Западной группировки войск.

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освобожден населенный пункт Александровка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили, что ВС РФ освободили село Каленики в ДНР. По данным Минобороны, эту задачу успешно выполнили подразделения, входящие в состав Южной группировки войск.

После российский военкор Александр Коц заявил, что освобождение села Каленики даст артиллерии и операторам БПЛА РФ наносить удары по Вооруженным силам Украины на территории Славянска. В частности, теперь военнослужащие РФ смогут продвигаться из этого пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 км от Краматорска.

Также сообщалось, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

