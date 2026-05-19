Российский истребитель Су-57 совершил первый испытательный полет

Прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанный авиастроителями в инициативном порядке, совершил первый испытательный полет, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он обладает как возможностями боевого управления, так и функционалом учебно-боевого, передает Ростех.

Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления , — заявил он.

Прототип поднял в воздух шеф-пилот ОКБ Сухого, Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Полет прошел в штатном режиме и полностью соответствовал полетному заданию.

Су-57 представляет собой многофункциональный авиационный комплекс, предназначенный для выполнения широкого круга боевых задач. Истребитель способен поражать воздушные, наземные и морские цели, а также работать круглосуточно, включая сложные погодные условия и обстановку с активным радиоэлектронным противодействием.

