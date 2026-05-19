19 мая 2026 в 20:41

Российский истребитель Су-57 совершил первый испытательный полет

Мантуров: состоялся первый испытательный полет прототипа истребителя Су-57

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанный авиастроителями в инициативном порядке, совершил первый испытательный полет, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он обладает как возможностями боевого управления, так и функционалом учебно-боевого, передает Ростех.

Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, — заявил он.

Прототип поднял в воздух шеф-пилот ОКБ Сухого, Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Полет прошел в штатном режиме и полностью соответствовал полетному заданию.

Су-57 представляет собой многофункциональный авиационный комплекс, предназначенный для выполнения широкого круга боевых задач. Истребитель способен поражать воздушные, наземные и морские цели, а также работать круглосуточно, включая сложные погодные условия и обстановку с активным радиоэлектронным противодействием.

Ранее в Ростехе сообщили, что двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ 100 прошел полный комплекс сертифицированных испытаний. Там уточнили, что двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов «Суперджета» в Архангельской области.

