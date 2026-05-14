14 мая 2026 в 16:21

Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100

Мантуров: поставки импортозамещенных SJ-100 могут начаться в конце 2026 года

SJ-100 SJ-100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 могут начаться в конце 2026 года или в первом квартале 2027 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России. По его словам, которые передает ТАСС, ранее озвученные планы по объемам производства самолетов сохраняются в рамках программ до 2030 и 2035 годов.

Мы исходим из того, что самолет «Сухой Суперджет» должен получить этот двигатель (ПД-8. — NEWS.ru) уже с получением сертификата в целом на летательный аппарат. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время. И начнутся отгрузки этих самолетов либо в конце текущего года, либо в первом квартале 2027 года. Это зависит непосредственно от того, как будет происходить процесс передачи и оформления первым заказчиком, — заявил Мантуров.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный примерно на 100 пассажиров. В рамках программы импортозамещения лайнер оснащен российскими двигателями и отечественными системами.

Ранее в Ростехе сообщили, что двигатель ПД-8 успешно прошел все сертификационные испытания. Получение сертификата ожидается в ближайшее время.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
