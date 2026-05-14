День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 16:59

Полянский указал, что гуманность России на Западе неправильно трактуют

Полянский: Запад трактует гуманность России на Украине как слабость

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные оппоненты России трактуют любое проявление гуманности и сдержанности Москвы на Украине как слабость, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает РИА Новости, Киев, напротив, бросает украинцев на убой.

Можно в целом констатировать, что любое проявление нами гуманности и сдержанности, стремление сохранить как можно больше жизней украинцев, которых режим [Владимира] Зеленского отлавливает на улицах и бросает на убой, традиционно трактуется нашими оппонентами как слабость и признак якобы нарастающих у нас проблем. И украинские проблемы сразу куда-то волшебным образом пропадают, — отметил он.

Дипломат также заявил, что Запад позволяет Украине совершать любые преступления в конфликте с Россией. Полянский указал, что страны, которые поставляют Киеву оружие, а после закрывают глаза на последствия, становятся соучастниками всех преступлений. Он также добавил, что НАТО в этом смысле является подельником Киева. Российская сторона заявляет об этом на площадке ОБСЕ открыто, что вызывает недовольство.

Власть
постпреды
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал виновных в начале вооруженного противостояния на Украине
Диетолог раскрыла, почему не стоит пить ледяную воду в жару
Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.