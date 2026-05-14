Западные оппоненты России трактуют любое проявление гуманности и сдержанности Москвы на Украине как слабость, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает РИА Новости, Киев, напротив, бросает украинцев на убой.

Можно в целом констатировать, что любое проявление нами гуманности и сдержанности, стремление сохранить как можно больше жизней украинцев, которых режим [Владимира] Зеленского отлавливает на улицах и бросает на убой, традиционно трактуется нашими оппонентами как слабость и признак якобы нарастающих у нас проблем. И украинские проблемы сразу куда-то волшебным образом пропадают, — отметил он.

Дипломат также заявил, что Запад позволяет Украине совершать любые преступления в конфликте с Россией. Полянский указал, что страны, которые поставляют Киеву оружие, а после закрывают глаза на последствия, становятся соучастниками всех преступлений. Он также добавил, что НАТО в этом смысле является подельником Киева. Российская сторона заявляет об этом на площадке ОБСЕ открыто, что вызывает недовольство.