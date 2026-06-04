ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 01:35

Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Делегация из Германии приехала на Петербургский международный экономический форум, чтобы обсудить условия работы немецкого бизнеса в России, сообщил ТАСС на полях форума заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер. Одной из главных целей визита стало изучение текущей ситуации для компаний из ФРГ, которые ведут деятельность на рынке РФ.

Мы здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела у наших немецких компаний. У нас по-прежнему остается около 1,5 тыс. немецких компаний в России, и цель, конечно, состоит в том, чтобы вновь сделать условия для этих компаний более благоприятными, — сказал Фронмайер.

Политик отметил, что в центре обсуждения находятся вопросы, связанные с работой немецкого бизнеса в России. По его словам, внимание уделяется и ситуации в самой Германии. Речь идет в том числе об энергетическом кризисе, который сейчас переживает страна.

Ранее профессор Татьяна Черниговская заявила, что в эпоху искусственного интеллекта необходимо спасать когнитивные способности, присущие одушевленному человеку, иначе экономика рискует рухнуть. По ее мнению, спасение кроется в гуманитарной сфере, к которой необходимо обращаться именно сейчас, когда доминирует негуманитарный подход.

Экономика
Россия
Германия
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» Запорожской ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова
ВСУ обстреливают город в Запорожской области
Мадьяр признал тотальную зависимость Венгрии от России
Шадаев раскрыл, сколько россиян были отключены Apple от МАКСа
Житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы вернуться домой
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.