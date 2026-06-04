Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ

Делегация из Германии приехала на Петербургский международный экономический форум, чтобы обсудить условия работы немецкого бизнеса в России, сообщил ТАСС на полях форума заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер. Одной из главных целей визита стало изучение текущей ситуации для компаний из ФРГ, которые ведут деятельность на рынке РФ.

Мы здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела у наших немецких компаний. У нас по-прежнему остается около 1,5 тыс. немецких компаний в России, и цель, конечно, состоит в том, чтобы вновь сделать условия для этих компаний более благоприятными, — сказал Фронмайер.

Политик отметил, что в центре обсуждения находятся вопросы, связанные с работой немецкого бизнеса в России. По его словам, внимание уделяется и ситуации в самой Германии. Речь идет в том числе об энергетическом кризисе, который сейчас переживает страна.

Ранее профессор Татьяна Черниговская заявила, что в эпоху искусственного интеллекта необходимо спасать когнитивные способности, присущие одушевленному человеку, иначе экономика рискует рухнуть. По ее мнению, спасение кроется в гуманитарной сфере, к которой необходимо обращаться именно сейчас, когда доминирует негуманитарный подход.