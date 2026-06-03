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03 июня 2026 в 18:08

Черниговская рассказала, как не потерять контроль над экономикой

Черниговская: в век искусственного интеллекта нельзя терять человеческую память

Татьяна Черниговская Татьяна Черниговская Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В эпоху искусственного интеллекта необходимо спасать когнитивные способности, присущие одушевленному человеку, иначе экономика рискует рухнуть, заявила корреспонденту NEWS.ru профессор Татьяна Черниговская в кулуарах ПМЭФ. По ее мнению, спасение кроется в гуманитарной сфере, к которой необходимо обращаться именно сейчас, когда доминирует негуманитарный подход.

Нам надо не забывать, что мы люди со всеми нашими минусами. Во-первых, никогда не знаешь, что плюс, что минус. Это отдельный вопрос, а во-вторых, именно то, как мы умеем, как чувствующие, одушевленные существа, а не пародии на людей, когда все так же, но души нет, — отметила она.

Главную угрозу Черниговская видит в цифровом «слабоумии». По ее словам, уже выросло поколение, у которого почти нет памяти, поскольку любая информация хранится в смартфоне.

Ранее академик, председатель научного совета по методологии ИИ и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский заявил, что искусственный интеллект никогда не обретет сознание, поскольку способен лишь имитировать внешне похожие на человеческие действия. По его словам, ИИ в принципе не может стать агентным — то есть существом, которое совершает действия и несет за них ответственность.

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