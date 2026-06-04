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04 июня 2026 в 01:44

Рубио предупредил о серьезном риске для Украины

Рубио: США обеспокоены подготовкой Украины к предстоящему зимнему сезону

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вашингтон обеспокоен перспективами прохождения Украиной предстоящего зимнего периода, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, особое внимание вызывает состояние энергетической сферы страны.

Рубио отметил, что зима неизбежно наступит, а прошлый отопительный сезон уже оказался для Украины достаточно тяжелым. Он добавил, что предстоящая зима может быть не менее суровой на фоне проблем с генерацией электроэнергии.

Глава Госдепа подчеркнул, что именно энергетические возможности Украины остаются одним из ключевых факторов риска. По его оценке, этот вопрос продолжает вызывать беспокойство у американской стороны.

Ранее Рубио признал, что США нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине. На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США политик отметил, что Вашингтон открыто поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что США куда сильнее заинтересованы конфликтом с Ираном, чем ситуацией на Украине. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве он признал, что Ближний Восток стал вопросом «номер один» для Вашингтона.

Мир
Украина
Марко Рубио
зима
электроэнергия
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