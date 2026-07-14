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14 июля 2026 в 03:49

Разведчики ВДВ раскрыли детали боев за Васильевку

Разведчики ВДВ тайно ликвидировали пехоту ВСУ в Васильевке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Разведчики 237-го полка 76-й дивизии ВДВ, входящей в состав группировки войск «Центр», во время боев в Васильевке самостоятельно уничтожали малые группы украинской пехоты, рассказал ТАСС разведчик с позывным Макс. По его словам, российские военные действовали скрытно и ликвидировали противника без привлечения дополнительных сил.

Малые группы противника мы тайно ликвидировали сами. Их уничтожили и никаких следов не оставляли, — сообщил военнослужащий.

Он добавил, что украинские военные укрывались в лисьих норах. Российские бойцы заходили на эти позиции и уничтожали находившуюся там пехоту, подчеркнул Макс.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что два сухогруза в порту Южный Одесской области были поражены ударными беспилотниками ВС РФ. Ведомство отметило, что российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ.

До этого командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролировали территорию Константиновки с воздуха. Он отметил, что противнику не дают возможности продвигаться, а радиогоризонт ограничивал массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении.

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