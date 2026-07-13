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13 июля 2026 в 17:21

Бойцы ВС России лишили ВСУ двух сухогрузов

Дроны ВС России поразили два сухогруза в Одесской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Два сухогруза в порту Южный Одесской области были поражены ударными беспилотниками ВС РФ, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Ведомство отметило, что российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ.

В течение дня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в порту Южный Одесской области, — сказано в сообщении МО РФ.

Ранее командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролировали территорию Константиновки с воздуха. Он отметил, что противнику не дают возможности продвигаться, а радиогоризонт ограничивал массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили один безэкипажный катер ВСУ в Черном море. В ведомстве уточнили, что с начала проведения СВО украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, более 180 тыс. беспилотников и около 665 зенитных ракетных комплексов.

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