Военнослужащие Вооруженных сил России за минувшие сутки уничтожили один безэкипажный катер ВСУ в Черном море, заявила пресс-служба Минобороны РФ на платформе МАКС. Всего с начала проведения СВО украинская армия лишилась 673 самолетов, 284 вертолетов, свыше 180 тыс. беспилотников и около 665 зенитных ракетных комплексов.

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ, — отметили в ведомстве.

Ранее российская армия применила авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 для нанесения ударов по позициям украинских вооруженных сил в ДНР и Харьковской области. Эти операции включали поражение пунктов временного размещения и систем управления БПЛА.

До этого стало известно, что ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих на всех участках в зоне специальной военной операции. Уточняется, что наибольшие потери противник понес в результате действий российских группировок войск «Юг» и «Центр».