Минобороны раскрыло потери ВСУ за последние сутки Минобороны России: ВСУ потеряли более 1,4 тыс. солдат за последние сутки

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 1,4 тыс. солдат на всех участках специальной военной операции, сообщает Министерство обороны РФ в МАКСе. Уточняется, что наибольшие потери противник понес в результате действий группировок войск «Юг» и »Центр»

В зоне группировки «Север» противник потерял более 200 солдат, в зоне группировки «Запад» — свыше 220. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 175 и более 340 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 385 солдат в зоне группировки «Восток» и до 95 военных в зоне ответственности группировки «Днепр», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ. Российские военные также ударили по транспортной инфраструктуре противника, уточнили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили над регионами страны 926 вражеских дронов. При этом уточняется, что военные ликвидировали 12 управляемых авиационных бомб противника.