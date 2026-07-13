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13 июля 2026 в 12:42

В Минобороны раскрыли число сбитых над регионами беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны: ПВО России сбила 926 беспилотников самолетного типа за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 926 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России. При этом уточняется, что ПВО ликвидировала 12 управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих на всех направлениях специальной военной операции. В Минобороны России уточнили, что наибольшие потери противник понёс в результате действий группировок войск «Южная» и «Центр».

Между тем российские войска нанесли удары по местам хранения и цехам сборки дальнобойных беспилотников ВСУ. По данным Минобороны России, атака была проведена силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. ВС России также нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

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