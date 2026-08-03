Россиянам рассказали, как увеличить пенсию в два раза Финансист Балынин: пенсию можно удвоить, если отсрочить отдых на 10 лет

Отсрочка выхода на пенсию на 10 лет позволяет россиянам увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза, сообщил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Согласно действующему законодательству, при более позднем обращении за пенсией после наступления права применяются повышающие коэффициенты к пенсионным баллам и фиксированной выплате.

В частности, к пенсионным коэффициентам применяется коэффициент 2,32, а к фиксированной выплате — 2,11. Эксперт проиллюстрировал это на примере: если гражданин с 127 накопленными баллами оформит пенсию в 2026 году сразу после наступления пенсионного возраста, сумма составит 29 493,21 рубля. При этом, если тот же человек отложит оформление на 10 лет, его пенсия применит премиальные коэффициенты и достигнет 66 411,46 рубля.

Балынин также уточнил, что граждане могут самостоятельно рассчитать будущий размер пенсии, умножив накопленные баллы на стоимость одного балла и добавив фиксированную выплату. На 2026 год стоимость одного пенсионного балла установлена на уровне 156,76 рублей, а фиксированная выплата составит 9584,69 рублей.

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году требуется наличие не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет официального стажа. На данный момент, согласно общим правилам, женщины могут выйти на пенсию в 59 лет, а мужчины — в 64 года.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что работающие пенсионеры в России сохраняют широкий перечень льгот, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. По его словам, получатели пенсии по старости или за выслугу лет вправе раз в год брать два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации.