Пожар разгорелся у Московского вокзала в Петербурге МЧС: крыша дома загорелась недалеко от Московского вокзала в Петербурге

В ночь на 3 августа в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в доме на Лиговском проспекте, неподалеку от Московского вокзала. По данным городского управления МЧС, огонь охватил кровлю здания на площади 300 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 02:49 мск. Горело четырехэтажное строение размерами 150 на 30 метров, в котором, размещаются коммерческие объекты.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место, однако распространению огня способствовала старая конструкция кровли и ночное время. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пожарные ликвидировали открытое горение грузового автомобиля, перевозившего зерно. Региональный главк МЧС России проинформировал, что инцидент произошел на спуске к городу с президентской дороги. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого стало известно, что по меньшей мере пять человек погибли, более 40 числятся пропавшими без вести в результате пожара на пароме у берегов индонезийского острова Мадура. На борту судна находился 271 человек — пассажиры и члены экипажа, спасти удалось 225.