Мирошник объяснил истинные цели США в отношении Европы Мирошник: США хотят забрать у Европы человеческие ресурсы и технологии

Соединенные Штаты и Европейский союз стремятся использовать потенциал друг друга, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что Вашингтон заинтересован в получении от Европы финансовых ресурсов, человеческих кадров и технологий.

Соединенные Штаты и европейцы хотят использовать друг друга, возможности друг друга. Европейцы хотят использовать военно-технологические возможности для продолжения конфликта на Украине, энергетические возможности США для обеспечения ЕС, — пояснил дипломат.

При этом, Мирошник подчеркнул, что интересы США выходят за рамки технологического развития Европы. Американская сторона стремится привлечь европейские кадры, технологии и перенести действующие производства на территорию США. Дипломат связал данную стратегию с пониманием, достигнутым главой Белого дома Дональдом Трампом, о том, что одной лишь зависимостью от услуг нельзя добиться успеха.

Ранее Мирошник заявлял, что преступные группировки в странах Европы начали получать оружие, происхождение которого прослеживается с территории Украины. Эти поставки носят системный характер и осуществляются через обширную сеть каналов.