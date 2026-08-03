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03 августа 2026 в 04:16

Стало известно, как освобождение Светлого изменит ситуацию под Добропольем

РИА Новости: освобождение Светлого открыло для ВС России дорогу на Доброполье

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Освобождение населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике создает плацдарм для дальнейшего наступления на Доброполье с севера, сообщил ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле. По его мнению, этот населенный пункт позволит создать небольшую, но важную базу для продвижения войск. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Населенный пункт Светлое является очередным шагом к освобождению Доброполья. Освобождение Светлого позволит нам создать небольшой, но плацдарм для дальнейшего наступления на северное Доброполье, — пояснил начальник оперативного отдела.

Ранее он рассказывал, что оборонительные позиции в районе Доброполья в ДНР удерживают боевые подразделения Национальной гвардии и 7-го штурмового корпуса. По словам военнослужащего, те же соединения участвовали в обороне населенного пункта Светлое. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого военный аналитик Андрей Марочко указал, что российские подразделения продолжают продвижение в сторону Доброполья в ДНР, планомерно подрывая логистические цепочки противника. После освобождения Светлого наступающие действуют на северо-западном направлении.

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