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01 августа 2026 в 19:49

Девушка воткнула ножницы в ягодицы вернувшего ей сумку молодого человека

Девушка напала с ножницами на вернувшего ей сумку петербуржца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девушка напала на вернувшего ей сумку парня в Петербурге, ударив его маникюрными ножницами в ягодицы, сообщил региональный главк Росгвардии в МАКСе. Ее задержали. Отмечается, что она была нетрезва.

По предварительным данным, девушка уронила сумочку, а находившийся рядом 19-летний молодой человек поднял и вернул ей вещь. После этого она достала из сумки маникюрные ножницы и нанесла ими несколько ударов мужчине в область ягодицы, — рассказали в Росгвардии.

Ранее пресс-служба МВД по Пензенской области сообщила, что в Пензе завершили расследование дела о нападении пассажира на водителя такси. По версии следствия, пьяный мужчина 1965 года рождения во время поездки оскорблял таксиста, а после требования выйти из машины схватил его за шею и начал душить, угрожая убийством.

До этого стало известно, что группа незнакомцев насмерть забила молодого отца в кафе в Иркутске из-за конфликта, в который попал друг мужчины. Сестра погибшего отметила, что на них напали трое: двое мужчин и 16‑летний подросток — сын одного из нападавших.

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