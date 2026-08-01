Девушка воткнула ножницы в ягодицы вернувшего ей сумку молодого человека Девушка напала с ножницами на вернувшего ей сумку петербуржца

Девушка напала на вернувшего ей сумку парня в Петербурге, ударив его маникюрными ножницами в ягодицы, сообщил региональный главк Росгвардии в МАКСе. Ее задержали. Отмечается, что она была нетрезва.

По предварительным данным, девушка уронила сумочку, а находившийся рядом 19-летний молодой человек поднял и вернул ей вещь. После этого она достала из сумки маникюрные ножницы и нанесла ими несколько ударов мужчине в область ягодицы, — рассказали в Росгвардии.

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