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31 июля 2026 в 14:43

Сестра забитого насмерть в Иркутске рассказала подробности нападения

«КП-Иркутск»: убийство молодого отца в Иркутске произошло из-за спора его друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Трое незнакомцев насмерть забили молодого отца в кафе в Иркутске из-за конфликта, в который попал друг мужчины, рассказала «КП-Иркутск» сестра погибшего. Она отметила, что на них напали трое: двое мужчин и 16‑летний подросток — сын одного из нападавших.

Насколько я поняла, поводом послужил какой-то конфликт, в который попал друг [убитого]. Брат, видимо, просто вступился за товарища. С нападавшими они раньше никогда не пересекались — те оказались случайными посетителями кафе, — рассказала сестра убитого.

Женщина подчеркнула, что подсудимые формально признают вину, но искреннего раскаяния она не чувствует. По ее словам, родственники нападавших не связались с семьей погибшего, не принесли извинений и не предложили помощи.

Ранее житель Новосибирской области, который организовал убийство своей матери, переставшей его содержать, признан невменяемым. Мужчину могут направить на принудительное лечение.

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