Модернизированный российский боевой самолет показали Путину

Президент РФ Владимир Путин осмотрел на Иркутском авиазаводе ПАО «Яковлев» опытный экземпляр обновленного учебно-боевого Як-130М, совершившего свой дебютный полет месяц назад, передает сайт Кремля. Как сообщил директор производства Виталий Елагин, три прототипа новой модели уже выпущены и находятся на этапе испытаний.

Елагин уточнил, что старт серийных передач заказчику намечен на конец 2028 года. В настоящее время продолжаются тестовые полеты и проверки систем.

Путин заявил, что обновленная модель учебно-тренировочного истребителя Як-130М должна быть адаптирована под новые вызовы, возникающие в ходе сражений. В их числе, отметил глава государства, поражение тяжелых дронов и морских беспилотников неприятеля.

Ранее Путину на этом заводе показали новейший самолет МС-21-310, собранный исключительно из российских комплектующих. Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту, что первый серийный экземпляр воздушного судна сейчас готовят к экспериментальному вылету. В настоящий момент 18 образцов находятся на разной стадии готовности.