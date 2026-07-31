Новосибирец организовал убийство матери и был признан невменяемым

Житель Новосибирской области, который организовал убийство своей матери, переставшей его содержать, признан невменяемым, сообщила пресс-служба поркуратуры региона в МАКСе. Мужчину могут направить на принудительное лечение.

Проведенной психиатрической экспертизой установлена невменяемость обвиняемого. В связи с чем прокурором утверждено постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к преступлению, совершенного по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в феврале у 49‑летнего мужчины возникла мысль организовать убийство собственной матери — причиной стало то, что она перестала его содержать. Мужчина склонил знакомого к совершению преступления, пообещав в награду построить ему дом. Исполнитель сначала согласился, но позже испугался и рассказал о готовящемся убийстве как самой женщине, так и полиции.

Ранее пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике сообщила, что в Мариуполе задержали организатора и исполнителей заказного убийства из-за денежного долга. Возбуждено уголовное дело.