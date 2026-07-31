Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 14:18

Стали известны детали атаки на автобус маршрута Краснодар — Донецк в ДНР

ВСУ могли атаковать автобус Краснодар — Донецк зарубежным беспилотником

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ, предположительно, применили зарубежный беспилотник самолетного типа для удара по автобусу маршрута Краснодар — Донецк, сообщил ТАСС сотрудник Следственного комитета России. Атака произошла в районе поселка Кутейниково на востоке Донецкой Народной Республики.

В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа зарубежного производства, — сказали в СК.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус в ДНР. По словам главы Амвросиевского округа Игоря Лызова, один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации. В Минздраве региона уточнили, что трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, еще четверо проходят лечение амбулаторно.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ атаковали рейсовый автобус в Шебекино. По предварительным данным, в результате удара 19 пассажиров получили ранения, у нескольких из них тяжелые травмы.

Регионы
ДНР
автобусы
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки
В Воронеже осквернили мурал с изображением военнослужащих
Гособвинение назвало срок для Лерчек по делу о продаже марафонов
В зоне СВО начали применять дроны с уникальными опциями
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении
Россиянам рассказали о схеме обмана со звонками от имени сотрудников судов
Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ
«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями
Медведев связал санкции Запада против бизнеса с попыткой победить Россию
Медведев объяснил, почему России не страшны «дикие» санкции
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Крупное ДТП с автобусом унесло жизни десятков людей
В Канаде выяснили, на кого работал «крот» в штаб-квартире НАТО
Питон Вома родила детенышей в Московском зоопарке
Экономист предположил, сколько продлится топливный кризис в Европе
Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку
Врачи раскрыли состояние женщины, которой медведь откусил половину руки
Жителям Петербурга пообещали дожди в начале августа
Житель Краснодара арестован за фейки об армии
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.