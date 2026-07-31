Стали известны детали атаки на автобус маршрута Краснодар — Донецк в ДНР

ВСУ, предположительно, применили зарубежный беспилотник самолетного типа для удара по автобусу маршрута Краснодар — Донецк, сообщил ТАСС сотрудник Следственного комитета России. Атака произошла в районе поселка Кутейниково на востоке Донецкой Народной Республики.

В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа зарубежного производства, — сказали в СК.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус в ДНР. По словам главы Амвросиевского округа Игоря Лызова, один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации. В Минздраве региона уточнили, что трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, еще четверо проходят лечение амбулаторно.