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31 июля 2026 в 15:10

Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении

Мэр Собянин: новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинки

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Путепровод на Ярославском направлении МЖД соединит улицы Менжинского и Дудинки, рассказал «Москве 24» мэр Москвы Сергей Собянин. Он пройдет над 28 железнодорожными путями и будет иметь форму подковы.

Он рассказал, что такая форма нужна, чтобы сохранить объекты инфраструктуры, в том числе поликлинику ОАО «РЖД» — объект культурного наследия. Сейчас строители возводят подпорные стены, которые удерживают грунт и формируют подходы к сооружению.

Также, по словам мэра, в рамках проекта построят и реконструируют более 4 километров дорог, в том числе обновят участки Анадырского и Хибинского проездов, улицы Менжинского, а также построят Проектируемый проезд № 4337 от путепровода до Федоскинской улицы. Завершить работы планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый запущенный участок трассы Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Подмосковье станет дублером МКАД. Транспортный объект протяженностью пять километров проходит от поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе.

Москва
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