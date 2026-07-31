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31 июля 2026 в 15:49

Еще одна страна поддержала идею об исключении Испании из Шенгена

Глава МВД Финляндии Рантанен поддержала идею Италии об исключении Испании

Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в своем аккаунте в X поддержала идею Италии об исключении Испании из Шенгенской зоны. Она сделала это на фоне массового прорыва мигрантами испанско-марокканской границы.

Испания полностью провалилась в защите внешней границы Шенгенской зоны от вторжений. Так продолжаться не может, — заявила Рантанен.

Она призвала все страны Европы поддержать предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони об исключении Испании из визовой зоны и отметила, что страны, которые не могут выполнить свои обязанности по защите границы, не могут быть членами Шенгена.

Ранее бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель напомнил, что государства, входящие в Шенгенскую зону, не могут исключить другие страны из нее. По его словам, это является нарушением законодательства Евросоюза. Он добавил, что некоторые политики злоупотребляют правопорядком ЕС.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес назвал прорыв границы мигрантами нападением. С его слов, ситуация подрывает территориальную целостность страны.

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