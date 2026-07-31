Еще одна страна поддержала идею об исключении Испании из Шенгена

Еще одна страна поддержала идею об исключении Испании из Шенгена Глава МВД Финляндии Рантанен поддержала идею Италии об исключении Испании

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в своем аккаунте в X поддержала идею Италии об исключении Испании из Шенгенской зоны. Она сделала это на фоне массового прорыва мигрантами испанско-марокканской границы.

Испания полностью провалилась в защите внешней границы Шенгенской зоны от вторжений. Так продолжаться не может, — заявила Рантанен.

Она призвала все страны Европы поддержать предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони об исключении Испании из визовой зоны и отметила, что страны, которые не могут выполнить свои обязанности по защите границы, не могут быть членами Шенгена.

Ранее бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель напомнил, что государства, входящие в Шенгенскую зону, не могут исключить другие страны из нее. По его словам, это является нарушением законодательства Евросоюза. Он добавил, что некоторые политики злоупотребляют правопорядком ЕС.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес назвал прорыв границы мигрантами нападением. С его слов, ситуация подрывает территориальную целостность страны.