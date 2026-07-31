Польша вызвала посла России из-за упавшей ракеты в Люблинском воеводстве

МИД Польши вызвал посла России Георгия Михно после инцидента с упавшим объектом в Люблинском воеводстве, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск в социальной сети X. По словам польского премьера, речь идет о ракете.

Сегодня польское министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи с инцидентом с ракетой, которая упала вчера на польской территории, — написал Туск.

Ранее Туск заявил, что объект, упавший в районе населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, якобы был российской крылатой ракетой. При этом он отметил, что результаты детального изучения обломков пока не получены. В Минобороны России ситуацию не комментировали.

Также кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Туск намеренно связывает неопознанный объект в польском небе с Россией, чтобы отвлечь внимание от Украины и увеличить помощь Киеву. По его словам, заявления Туска служат прикрытием для президента Украины Владимира Зеленского и позволяют оправдать наращивание военных поставок.