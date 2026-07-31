Молодой Маяковский приставал к москвичам и портил клумбы Петербуржец Маяковский получил 15 суток за порчу клумб в Москве

Жителя Петербурга по фамилии Маяковский арестовали на 15 суток за приставания к девушкам и порчу цветочных клумб в Москве, сообщает пресс-служба Мосгорсуда на платформе МАКС. Происшествие случилось вечером 30 июля.

Уточняется, что 25-летний мужчина рвал цветы с клумбы на Бутырской улице, приставал к девушкам и другим прохожим, а также нецензурно выражался. Сотрудники полиции делали ему замечания, однако он их игнорировал. В пятницу, 31 июля, суд признал его виновным по статье КоАП о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

Ранее москвича арестовали на 10 суток из-за татуировки с нацистской символикой. Молодого человека задержали в метро на станции «Третьяковская». Через час его доставили в полицию. Татуировка была видна окружающим, это повлекло за собой фиксацию административного правонарушения.

До этого в Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице пункта выдачи заказов. Инцидент произошел 20 июля. Пенсионерку задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде.