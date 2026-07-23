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23 июля 2026 в 19:44

Пенсионерка накинулась на сотрудницу ПВЗ с канцелярским ножом

МВД РФ: пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице ПВЗ в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице пункта выдачи заказов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в МАКСе. Инцидент произошел 20 июля.

Женщина пришла в пункт выдачи, чтобы забрать товар, но после осмотра отказалась от него. Сотрудница оформила возврат. Через некоторое время женщина вернулась и потребовала вернуть тот же товар, но девушка сообщила, что это невозможно. Пенсионерка начала учить девушку, как работать, на что та попросила ее уйти.

Тогда женщина попыталась ударить девушку по лицу, а затем схватила канцелярский нож и начала им размахивать. После этого она ушла. Девушка сообщила о случившемся матери, которая обратилась в полицию. Пенсионерку задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина в состоянии алкогольного опьянения напала с ножом на девушку на станции метро «Площадь Александра Невского». В отношении дебоширки возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого житель села Большая Джалга Ставропольского края зарезал ножом женщину, а затем поджег летнюю кухню, чтобы скрыть следы преступления. Причиной расправы стала ссора.

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