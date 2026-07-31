Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 14:03

Суд решил судьбу второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале

Второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина арестовали до 28 сентября

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Аркадия Вагнера — второго обвиняемого по делу о хулиганстве, возбужденному после нападения на уральского ученого Никиту Зезина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Срок содержания под стражей определен до 28 сентября.

Вагнера Аркадия заключить под стражу на срок до 28 сентября, — огласил судья.

Ранее тот же суд в Екатеринбурге арестовал другого фигуранта дела об избиении ученого, который впоследствии скончался от сердечного приступа. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Кроме того, сообщалось о задержании участника избиения. Следователи допросили 39-летнего мужчину, который был бизнес-партнером одного из основных подозреваемых по делу. Вместе они владели компанией по сбору и обработке сточных вод.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сообщения об избиении ученого во вторник, 28 июля. Руководителю ведомства Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования.

Регионы
Екатеринбург
суды
аресты
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки
В Воронеже осквернили мурал с изображением военнослужащих
Гособвинение назвало срок для Лерчек по делу о продаже марафонов
В зоне СВО начали применять дроны с уникальными опциями
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении
Россиянам рассказали о схеме обмана со звонками от имени сотрудников судов
Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ
«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями
Медведев связал санкции Запада против бизнеса с попыткой победить Россию
Медведев объяснил, почему России не страшны «дикие» санкции
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Крупное ДТП с автобусом унесло жизни десятков людей
В Канаде выяснили, на кого работал «крот» в штаб-квартире НАТО
Питон Вома родила детенышей в Московском зоопарке
Экономист предположил, сколько продлится топливный кризис в Европе
Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку
Врачи раскрыли состояние женщины, которой медведь откусил половину руки
Жителям Петербурга пообещали дожди в начале августа
Житель Краснодара арестован за фейки об армии
Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.