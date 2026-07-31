Суд решил судьбу второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале

Суд решил судьбу второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале Второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина арестовали до 28 сентября

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Аркадия Вагнера — второго обвиняемого по делу о хулиганстве, возбужденному после нападения на уральского ученого Никиту Зезина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Срок содержания под стражей определен до 28 сентября.

Вагнера Аркадия заключить под стражу на срок до 28 сентября, — огласил судья.

Ранее тот же суд в Екатеринбурге арестовал другого фигуранта дела об избиении ученого, который впоследствии скончался от сердечного приступа. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Кроме того, сообщалось о задержании участника избиения. Следователи допросили 39-летнего мужчину, который был бизнес-партнером одного из основных подозреваемых по делу. Вместе они владели компанией по сбору и обработке сточных вод.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сообщения об избиении ученого во вторник, 28 июля. Руководителю ведомства Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования.