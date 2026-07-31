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31 июля 2026 в 12:15

Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети

В Уфе 13-летнего подростка избили из-за комментария в социальной сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Уфе группа подростков избила 13-летнего школьника после конфликта в социальной сети, сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан в социальной сети «ВКонтакте». Причиной конфликта стал оскорбительный комментарий, который мальчик оставил под видеороликом 16-летнего жителя Уфы.

После перепалки в переписке подростки договорились встретиться во дворе одного из домов в Демском районе на улице Правды, куда автор видео пришел вместе со знакомыми. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Двоих несовершеннолетних доставили в отдел полиции, сейчас правоохранители устанавливают остальных участников конфликта. В отношении матери 16-летнего подростка составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа школьников избила 15-летнюю девочку, после чего ее измазали яйцами и обсыпали мукой. Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Раухфуса с ушибами и другими незначительными травмами.

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