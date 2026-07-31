Российские военные обрушили ФАБ-1500 на места скопления солдат ВСУ ВС России ударили ФАБ-1500 по местам скопления бойцов ВСУ в Орехове и Славянске

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России с помощью бомб ФАБ-1500 поразили места скопления украинских войск в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Операция состоялась в четверг, 30 июля.

Накануне двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Орехов Запорожской области. Также двумя авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 30 отдельной механизированной бригады ВСУ в н.п. Славянск Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли 15 групповых и один массированный удары по украинским объектам ВПК. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.