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31 июля 2026 в 13:57

Турэксперт призвала россиян не строить иллюзий по поводу виз в Испанию

Турэксперт Кодякова: исключение Испании из Шенгена не отменит виз для россиян

Испания Испания Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Даже при гипотетическом исключении Испании из Шенгенской зоны по инициативе премьера Италии Джорджи Мелони отмены виз для российских туристов не произойдет, а сам порядок въезда останется прежним, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, такое решение европейских властей направлено исключительно на применение санкций к Мадриду за ненадлежащий контроль внешней границы в Сеуте.

Предложение, которое прозвучало от Италии и получило поддержку от Финляндии об исключении Испании из Шенгена, выглядит как сенсация. Но на деле для российских туристов оно ровным счетом ничего не меняет. Суть инициативы не в том, чтобы отменить визы или облегчить въезд, а наказать Мадрид за плохой контроль внешней границы Шенгенской зоны. Итальянское правительство заявило, что королевство не справилось с защитой общего рубежа. Даже если бы решение об исключении Испании было принято, то она осталась бы страной, для въезда в которую нужна шенгенская виза. Просто в аэропортах ввели бы временный пограничный контроль. Пока европейское государство — член ЕС и Шенгенского соглашения, для его посещения необходимо оформлять шенгенскую визу, и безвизового режима для россиян не появится, — пояснила Кодякова.

Она добавила, что сейчас из-за нашествия мигрантов в Сеуту гипотетически могут образоваться очереди при паспортном контроле. По ее словам, испанские пограничники при этом станут внимательнее и дольше проверять документы.

Ранее Мелони заявила, что Италия готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией, на фоне наплыва мигрантов в королевство. Она подчеркнула, что нерегулируемая незаконная миграция создает прямую опасность для европейских рубежей.

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