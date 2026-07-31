RT презентовал второй фильм из серии репортажей из Северска

RT презентовал второй фильм «Северская сага. Запись II. Поиск» в рамках серии репортажей военного корреспондента Клима Поплавского, пишет RT. Как и первая лента, она была снята в освобожденном Северске на территории ДНР. Кинокартина рассказывает о том, как бойцы ВС РФ искали гражданских в «мертвом» городе.

С самого момента захода в Северск не было понятно ничего. Есть ли там мирные жители? Если есть — сколько их? Хотят ли они эвакуироваться? Могут ли вообще — физически, по состоянию? И главное: сумеем ли мы зафиксировать эвакуацию, если она состоится? Ответов не было. Мы просто выходили в город. И каждый день монотонно прочесывали его. Квартал за кварталом. Подвал за подвалом. Двор за двором, — вспомнил Поплавский.

Он рассказал, что первые мирные жители, с которыми они с оператором Виктором Кирчевым встречались, не хотели покидать город, ссылаясь на дом, хозяйство и привычку. По его словам, он с коллегой прочесывал город на протяжении двух месяцев, зная, что их ждут те, кто нуждается в эвакуации.

Ранее в RT представили первый репортажный дневник Поплавского под названием «Северская Сага. Дневник первый: Проводник». Фильм показал город глазами героя с позывным Гусар. Боец лично разрабатывал маршруты, план подходов и осуществлял вывод людей.