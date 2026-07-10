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10 июля 2026 в 16:31

В RT представили серию репортажей из Северска

Клим Поплавский Клим Поплавский Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости /Фотохост-агентство РИА Новости
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В RT представили серию репортажей из Северска в ДНР местного военкора-документалиста Клима Поплавского, сообщает издание. Первый дневник под названием «Северская Сага. Дневник первый: Проводник» покажет город глазами героя с позывным Гусар.

Сообщается, что Поплавский провел первый из двух месяцев съемок вместе с военным оператором Виктором Кирчевым. Гусар лично разрабатывал маршруты, план подходов и осуществлял вывод людей. До этого RT уже выпустил первую серию документального цикла «Северская Сага» — «Пролог».

Ранее сообщалось, что в детских лагерях «Орленок», «Смена» и «Артек» прошел премьерный показ сборника RT «ПоэZия русской зимы». Около тысячи юных слушателей познакомились с фронтовой поэзией.

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