В детских лагерях «Орленок», «Смена» и «Артек» прошел премьерный показ сборника RT «ПоэZия русской зимы», сообщает издание. Около тысячи юных слушателей познакомились с фронтовой поэзией.

Мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. И для нас главный вопрос — как говорить с детьми о Родине, долге и чести так, чтобы это не было скучно, фальшиво или принудительно. В этом смысле изучение современной фронтовой поэзии — очень важный и новый подход для нас в рамках воспитательной работы, — рассказал директор «Смены» Игорь Журавлев.

Авторы произведений выступили перед воспитанниками лагерей, дети задавали им вопросы и делились впечатлениями от стихотворений. Новую фронтовую поэзию представили в рамках турне по детским лагерям России.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее новая книга «Не первая любовь» должна выйти к 26 сентября 2026 года. Журналистка посвятила работу кинорежиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну, который скончался в этот же день в 2025 году.