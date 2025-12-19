Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:54

Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России

Путин пообещал подумать о создании памятника или центра Омара Хайяма в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин пообещал журналисту из Таджикистана подумать над идеей установки памятника или создания центра поэта и математика Омара Хайяма, заявив об этом на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, журналист также подарил президенту сборник стихотворений российских поэтов о Персии и Таджикистане «Сердце Азии».

Это хорошая идея, мы обязательно подумаем [о создании памятника или центра Омара Хайяма], спасибо, как говорят в таких случаях, за наводку. Обязательно подумаем, это правда, — сказал президент России.

Ранее в Москве открыли памятник в честь создателей многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». Скульптурная группа, созданная Андреем Ковальчуком, изображает писателя-сценариста Юлиана Семенова, режиссера Татьяну Лиознову и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова. В церемонии участвовали представители власти, в том числе директор СВР Сергей Нарышкин и министр культуры Ольга Любимова. Нарышкин отметил, что образы фильма прочно закрепились в культурном коде россиян.

Владимир Путин
поэзия
Омар Хайям
памятники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин ответил на вопрос, есть ли у него настоящий друг
Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.