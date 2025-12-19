Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России Путин пообещал подумать о создании памятника или центра Омара Хайяма в России

Президент России Владимир Путин пообещал журналисту из Таджикистана подумать над идеей установки памятника или создания центра поэта и математика Омара Хайяма, заявив об этом на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, журналист также подарил президенту сборник стихотворений российских поэтов о Персии и Таджикистане «Сердце Азии».

Это хорошая идея, мы обязательно подумаем [о создании памятника или центра Омара Хайяма], спасибо, как говорят в таких случаях, за наводку. Обязательно подумаем, это правда, — сказал президент России.

Ранее в Москве открыли памятник в честь создателей многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». Скульптурная группа, созданная Андреем Ковальчуком, изображает писателя-сценариста Юлиана Семенова, режиссера Татьяну Лиознову и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова. В церемонии участвовали представители власти, в том числе директор СВР Сергей Нарышкин и министр культуры Ольга Любимова. Нарышкин отметил, что образы фильма прочно закрепились в культурном коде россиян.