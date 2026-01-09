Атака ВСУ на Орел вывела из строя системы теплоснабжения районов Клычков: в Орле атака ВСУ повредила объект коммунальной инфраструктуры

Атака ВСУ в Орле повредила объект коммунальной инфраструктуры города, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия нарушена работа систем водоснабжения и теплоснабжения районов.

В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города, — сказано в публикации.

Клычков добавил, что на месте работают аварийные бригады, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Все восстановительные мероприятия проводятся в условиях неблагоприятной погоды, заключил он.

Ранее в пресс-службе Минобороны информировали, что утром 6 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.