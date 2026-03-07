Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 09:55

В Орловской области раскрыли масштабы разрушений после нападения ВСУ

Губернатор Клычков: обломки БПЛА повредили остекление и фасад многоэтажки в Орле

Андрей Клычков Андрей Клычков Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости
Обломки уничтоженного БПЛА повредили остекление и фасад многоквартирного дома в Орле, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 15 беспилотников ВСУ. Глава региона подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Ночью Орловская область подверглась массированной атаке — нашими силами ПВО уничтожены 15 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения получили остекление и фасад многоквартирного дома в городе Орле. Пострадавших нет, — написал Клычков.

Он отметил, что на месте происшествия уже работают спасатели и правоохранители. Губернатор напомнил жителям о запрете на публикацию видео и фотографий с работой систем ПВО или поврежденных объектов.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате ударов повреждения получили производственный склад и административное здание. Никто в результате происшествия не пострадал.

