Паника наблюдается среди родственников военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, передает Telegram-канал «Северный ветер». По информации источника, родственники мобилизованных украинцев активно жалуются в соцсетях, утверждая, что все подразделения бригады в Волчанском районе Харьковской области потеряли боеспособность из-за значительных потерь личного состава.

Ранее сообщалось, что украинская сторона перебрасывает резервы из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район, подразделение доукомплектовали за счет осужденных за тяжкие преступления. По словам источника, командование ВСУ идет на все, чтобы остановить продвижение российской группировки войск «Север».

До этого украинский расчет беспилотников нанес удар по собственному пикапу, эвакуировавшему раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения на Красноармейском направлении. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, действия армии противника обнаружили российские операторы дронов, проводившие разведку в районе.