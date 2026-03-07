Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 марта? Что происходит у Александровки, Белицкого, Волчанска, Гришино, Графского, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Коровьего Яра, Красного Лимана, Миньковки, Новоселовки, Озерного, Павловки, Покровска, Резниковки, Сергеевки, Степановки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении войска РФ продвигаются к Сергеевке, на Добропольском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Белицкого и Нового Донбасса.

«На Константиновском направлении идут бои на участке Бересток — Ильиновка. На Краснолиманском направлении идут бои в районе Яровой. Минобороны РФ сообщило об освобождении Соснового. ВС РФ расширяют зону контроля южнее Новоселовки. Продолжаются боестолкновения на северной и северо-восточной окраинах Красного Лимана. На Северском направлении есть продвижение на рубеже Резниковка — Пазено», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении идут бои в районе населенного пункта Волчанские Хутора, восточнее Избицкого, восточнее села Симиновка, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Краснолиманском направлении Минобороны заявило о об освобождении Соснового, что может свидетельствовать об успехе наших штурмовых групп на направлении. В Константиновке ВС РФ уничтожают тяжелыми ФАБ логистику и дамбы. Группировка войск „Восток“ продолжает продвижение на запад и северо-запад от Гуляйполя. Идут разведывательно-поисковые действия на севере (Орестополь, Гай, Новоалександровка)», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении ВС РФ ведут бои в районе Берестка и Ильиновки, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«Есть продвижение на участке между Миньковкой и Новомарково, а также между Новомарково и Марково. На Краснолиманском направлении продолжается зачистка Дробышево. Славянское направление. Ликвидации логистических путей ВСУ в районе Татьяновки, Пришиба, Дробышева и самого Красного Лимана. В районе ж/д платформы Святогорск расширили зону контроля. В Яровой бои в южной части. В Красном Лимане продолжаются бои на северной и северо-восточной окраине города. Харьковское направление. ВС РФ при поддержке авиации, артиллерии, реактивщиков и операторов БПЛА продолжают отодвигать ВСУ от государственной границы. ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Магнитные бури сегодня, 7 марта: что завтра, депрессия, боли, давление

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать