Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль в горнолыжном спорте в дисциплине «скоростной спуск» среди женщин, выступающих стоя, — сообщили в ПКР.

Ранее россияне приняли участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Вероне. Мероприятие прошло в античном амфитеатре «Арена ди Верона». Российская сборная впервые за 12 лет выступит на Играх с флагом и гимном.

Также президент ПКР Павел Рожков сообщил, что Москва не успевает судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов. До этого несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов.