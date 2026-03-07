Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 12:21

Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Ворончихина завоевала первую медаль на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщил Telegram-канал Паралимпийского комитета России (ПКР). Отмечается, что она завоевала бронзу в скоростном спуске.

Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль в горнолыжном спорте в дисциплине «скоростной спуск» среди женщин, выступающих стоя, — сообщили в ПКР.

Ранее россияне приняли участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Вероне. Мероприятие прошло в античном амфитеатре «Арена ди Верона». Российская сборная впервые за 12 лет выступит на Играх с флагом и гимном.

Также президент ПКР Павел Рожков сообщил, что Москва не успевает судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов. До этого несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов.

ПКР
Паралимпиада
медали
лыжницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пара из Петербурга рискует начать бомжевать в Индии
Почему не работает Telegram сегодня, 7 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 7 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Лондон забил тревогу после удара по базе на Кипре
Выход США из ядерного соглашения озлобил Иран
Минобрнауки обратилось к студентам РФ в ОАЭ из-за войны на Ближнем Востоке
Рябков объяснил, что на самом деле обсуждалось в Женеве с американцами
«Это наше дно»: Крыжовников раскрыл главную проблему российского кино
Врачи провели ювелирную операцию по спасению 93-летней пациентки
Пенсионер «подарил» мошенникам более 11,8 млн рублей
«Полюбил Россию еще больше»: военный о возвращении из украинского плена
Королевская семья Британии: новости, передача трона Уильяму и Миддлтон
Парижский дом высокой моды зарегистрировал товарный знак в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 марта: где сбои в России
В России могут изменить условия свиданий матерей с детьми в СИЗО
Стало известно, с кем Долина проведет 8 Марта
Американского епископа арестовали за трату церковных денег в борделе
В Киеве «бусифицировали» 140-килограммового парня для отправки в штурмовики
«Солдаты просят»: разведчик о повальном голоде в ВСУ
Россиянкам рассказали, опасны ли пробники косметики
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.