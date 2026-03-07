Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 13:33

США сделали Украине неожиданное предложение из-за Ирана

Politico: США обратились к Украине с просьбой помочь в борьбе с Ираном

Сотрудники Пентагона приезжали на Украину для обсуждения содействия Киева в отражении ударов Ирана, сообщило издание Politico. По информации журналистов, Вашингтон не справляется с отражением атак дронов.

Издание отмечает, что США рассчитывают на заключение соглашения с Украиной, в рамках которого Киев передал бы Вашингтону технологии по отражению атак дронов. Переговоры могут дать украинской стороне «небольшой кратковременный рычаг давления» на партнера, говорится в статье.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина во главе с президентом страны Владимиром Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал и США вряд ли «клюнут» на уловку.

До этого политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент. По ее словам, конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.

