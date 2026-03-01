Политолог развеяла надежды Трампа на смену власти в Иране Политолог Супонина: американская операция не приведет к смене власти в Иране

Операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент Дональд Трамп, заявила политолог-международник Елена Супонина. По ее словам, которые приводит ИС «Вести», конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.

Экономическая ситуация ухудшается, но смены режима сейчас в ходе вот этой операции, на мой взгляд, не будет, — отметила она.

По мнению политолога, власти Ирана понимают, что стали мишенью и удары не случайно наносятся в кварталах, где находится штаб-квартира духовного лидера Али Хаменеи. Такое развитие событий, возможно, подталкивает Иран и на внешние действия, не очень просчитанные, которые могут стать фатальной ошибкой, объяснила Супонина.

До этого Трамп заявил, что американские силы будут продолжать бомбардировки Ирана всю неделю «или сколько потребуется». По словам хозяина Белого дома, основная цель ударов — достижение мира во всем мире.

Ранее появилась информация, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут руководить республикой после смерти верховного лидера. Уточнялось, что они возглавят страну «в переходный период».