Тренер сборной России по плаванию погиб при тушении бани

В Подмосковье на 60-м году жизни погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, он пытался самостоятельно потушить пожар.

Как пишет канал, возгорание началось в 23:00 в бане в деревне Мелихово. По факту случившегося проводится проверка.

Нуцубидзе — заслуженный тренер России и мастер спорта СССР по плаванию. В 1982 году окончил Российский университет спорта ГЦОЛИФК по специальности «Физическая культура и спорт». С 1986 года начал тренерскую работу в школе плавания «Юность 75», а с 2018 года вошел в тренерский штаб сборной России. Являлся личным тренером заслуженного мастера спорта Владислава Гринева — рекордсмена России и финалиста Олимпийских игр в Токио.

Ранее скончался директор и художественный руководитель Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков. Ему было 65 лет. Причины смерти не раскрываются. С 1997 года Тезиков возглавлял Симферопольский цирк, который носит имя его отца. В канун 65-летия ему присвоили почетное звание народного артиста Республики Крым.