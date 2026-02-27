Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 16:25

«Топ-личности»: экс-тренер турецкого клуба похвалил двух футболистов из РФ

Федор Чалов Федор Чалов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российские футболисты Федор Чалов и Денис Макаров являются топ-игроками и могут перейти в большой европейский клуб, считает экс-тренер турецкого «Кайсериспора» Радомир Джалович. В разговоре с «Чемпионатом» он поделился впечатлениями от совместной работы с россиянами.

Я был рад поработать с Чаловым и Макаровым. Они топ-футболисты и топ-личности. Думаю, они могут сделать шаг вперед и перейти в большие европейские клубы, если будет все в порядке со здоровьем, — сказал Джалович.

27-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В 2024 году футболист перешел в греческий ПАОК, а 5 февраля отправился в «Кайсериспор» на правах аренды. 28-летний Макаров последние пять лет выступал за «Динамо», а 27 января присоединился к турецкому клубу.

Ранее экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет очень интересная чемпионская гонка. Бывший нападающий отметил, что, помимо петербургского «Зенита» и «Краснодара» побороться за титул имеют шансы и московские клубы — ЦСКА и «Локомотив».

