27 февраля 2026 в 17:25

Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей

Жительница Липецка пыталась убить своих детей и покончить с собой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жительница Липецка пыталась убить своих малолетних детей, после чего хотела покончить с собой, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел 26 февраля, когда мать дала двум сыновьям восьми и пяти лет препараты с седативным и противосудорожным действием, а затем приняла их сама.

Однако, как пишут авторы, спустя некоторое время женщина одумалась и рассказала о случившемся соседке. Та незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила семью в больницу.

Сейчас жизни и здоровью детей и их матери ничего не угрожает, все они находятся под наблюдением врачей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николая Мозглякова, который отбывает срок в колонии «Полярная сова» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2008 году Мозгляков встретил трех девочек, которые возвращались домой из школы. Угрожая холодным оружием, он увел школьниц на кладбище, где надругался над ними и нанес удары ножом.

Россия
Липецк
дети
покушения
матери
