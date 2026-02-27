Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей Жительница Липецка пыталась убить своих детей и покончить с собой

Жительница Липецка пыталась убить своих малолетних детей, после чего хотела покончить с собой, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел 26 февраля, когда мать дала двум сыновьям восьми и пяти лет препараты с седативным и противосудорожным действием, а затем приняла их сама.

Однако, как пишут авторы, спустя некоторое время женщина одумалась и рассказала о случившемся соседке. Та незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила семью в больницу.

Сейчас жизни и здоровью детей и их матери ничего не угрожает, все они находятся под наблюдением врачей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

