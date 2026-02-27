Зимняя Олимпиада — 2026
Житель Подмосковья решил жестко проучить неправильно паркующихся соседей

Неизвестный решил покарать любителей парковаться во втором ряду

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В подмосковном ЖК «Микрорайон Немчиновка» на протяжении почти двух лет действует «ночной автомститель», который портит имущество нарушителей правил парковки, сообщает Telegram-канал Mash. Неизвестный прокалывает шины тем, кто паркуется вторым рядом и блокирует выезд другим автомобилям.

Местные жители пока не смогли поймать нарушителя спокойствия, несмотря на регулярность его ночных рейдов, утверждает канал. Пока одни мечтают о поимке вредителя, вторые называют его «рыцарем парковок». Первые жалуются на нехватку парковочных мест и осуждают самосуд и порчу имущества, вторые поддерживают действия анонима, считая это справедливым наказанием за неуважение к окружающим.

Ранее мужчина устроил стрельбу из-за парковки в Парголово. По информации СК по Санкт-Петербургу и Ленобласти, двое автомобилистов не поделили место рядом с домом на улице Архитектора Белова. Водитель Lada Largus пытался оставить машину у дома, но ему помешали мужчина и женщина из Volkswagen. По предварительной версии, они первыми спровоцировали ссору и начали угрожать петербуржцу саперной лопаткой. Тот не растерялся и достал травматический пистолет.

